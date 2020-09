RB verlost Tickets

Leipzig. Beim Auftakt der Fußballbundesliga sollen die ersten Fans ins Stadion zurückkehren. RB Leipzig hat von der Stadt unter Vorbehalt die Zulassung von 8.500 Zuschauern bei der Auftaktpartie gegen Mainz am 20. September erhalten. Dabei sollen im Stadion eine Maskenpflicht und strenge Abstandsregeln eingehalten werden. Um Reiseverkehr zu vermeiden, sollen die Tickets nur an Dauerkarteninhaber mit Wohnsitz in Sachsen verlost werden. Die Genehmigung der Gesundheitsbehörde kann in Abhängigkeit von den Infektionszahlen kurzfristig noch annulliert werden. Andere Vereine hoffen auf die Zulassung von deutlich weniger Fans. Der Karlsruher SC etwa würde beim DFB-Pokalspiel gegen Union Berlin am 12. September gerne rund 450 Zuschauer ins Stadion lassen. Eine Genehmigung steht aus. (dpa/jW)