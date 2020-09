Vollzogene Fusion von Verlagsgrossisten

Gerichshain. Die Fusion zweier Verlagsgrossisten im Osten ist vollzogen. »Mit der Eintragung in das Handelsregister Leipzig am 26. August 2020 haben die Grossounternehmen Mitteldeutscher Presse Vertrieb GmbH & Co. KG (MPV), Gerichshain, und Presse-Vertrieb Dresden GmbH & Co. KG (PVD), Dresden, ihren Zusammenschluss vollzogen«, hieß es vergangene Woche in einer Mitteilung des Unternehmens. Die neue Firma nennt sich jetzt Verlagsgrosso Ost GmbH & Co. KG (VGO). Sie ist in den Bundesländern Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt tätig. (jW)