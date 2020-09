Australien erstmals in Rezession seit 1991

Canberra. Zum ersten Mal seit 1991 ist die australische Wirtschaft in eine Rezession gerutscht, teilte die nationale Statistikbehörde am Mittwoch in Canberra mit. Damit sank das Bruttoinlandsprodukt zwischen April und Ende Juni um sieben Prozent gegenüber dem Vorquartal. Grund für die Rezession ist vor allem der Einbruch beim privaten Konsum. Zur Coronakrise hinzu kommt das Erstarken der nationalen Währung im Vergleich zu anderen, was australischen Unternehmen bei den Exporten Schwierigkeiten bereitet. (dpa/jW)