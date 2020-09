SPD-Parteibuch bringt 780 Euro Spende für VVN-BdA

Berlin. In der Wochenendausgabe vom 29./30. August stellte jW-Autor Otto Köhler sein früheres SPD-Parteibuch für eine Auktion zur Verfügung. Die Versteigerung endete am Mittwoch nachmittag, den Zuschlag erhielt Jochen B. aus Berlin, der 400 Euro geboten hatte. Wir danken allen Mitbietern, einige von ihnen haben die von ihnen gebotene Summe zusätzlich als Spende zur Verfügung gestellt. Der Gesamterlös kommt einem gemeinnützigen Zweck zugute; er wird an die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) überwiesen. (jW)