Afghanische Regierung lässt Taliban frei

Kabul. In Afghanistan hat die Regierung weitere Kämpfer der Taliban freigelassen. Dies teilte Regierungssprecher Sedik Sedikki am Mittwoch auf Twitter mit, ohne Details zu nennen. Die Freilassung von 400 Taliban, die als »besonders gefährlich« gelten, ist die Voraussetzung dafür, dass in der katarischen Hauptstadt Doha wie geplant Friedensverhandlungen beginnen können. Insgesamt bis zu 5.000 inhaftierte Taliban sollten im Tausch gegen 1.000 von den Rebellen festgehaltene Gefangene freikommen. (dpa/jW)