USA: Veto gegen Terrorismusresolution

New York. Die USA haben im UN-Sicherheitsrat mit ihrem Veto die Verabschiedung einer Antiterrorismusresolution verhindert. Das Papier behandle zwar die Verfolgung, Rehabilitierung und Reintegration von Terroristen, nicht aber deren Rückführung in ihr Heimatland, hieß es am Montag (Ortszeit) in New York zur Begründung. Alle anderen 14 Mitglieder des Sicherheitsrats hatten für die von Indonesien eingebrachte Resolution gestimmt. (dpa/jW)