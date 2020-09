Venezuela: 110 Politiker und Aktivisten begnadigt

Caracas. Gut drei Monate vor der Parlamentswahl am 6. Dezember hat der venezolanische Präsident Nicolás Maduro 110 Politiker oder Aktivisten, unter ihnen führende Mitglieder der Opposition, begnadigt. Kommunikationsminister Jorge Rodríguez verlas das entsprechende Dekret am Montag (Ortszeit) im staatlichen Fernsehen. Einige der Begnadigten sind im Gefängnis, andere im Exil, und wieder andere wurden von Wahlen ausgeschlossen. Rodríguez sagte, dass die Regierung »nationale Versöhnung« wolle und die Entscheidung eine Teilnahme der Opposition an der Wahl im Dezember fördern solle. Mehr als 25 Oppositionsparteien hatten im Juli beschlossen, nicht an der Wahl teilzunehmen. Sie bezeichneten diese als »Betrug«. Mehrere Oppositionelle kritisierten die Ankündigung vom Montag. (dpa/jW)