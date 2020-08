Nizza. Dem französischen Département Haute-Saône steht möglicherweise ein Radsport-Doppelpack am Schlusswochenende der Tour de France bevor. Der französische Verband FFC bemüht sich in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Region um die Austragung der Straßen-WM. Die Titelkämpfe können aufgrund der Coronapandemie nicht wie geplant vom 20. bis 27. September in der Schweiz stattfinden. Der Weltverband UCI sucht nach Alternativen. Am 19. September steht im Département Haute-Saône das entscheidende Tour-Einzelzeitfahren zur Planche des Belles Filles auf dem Plan. Im ursprünglichen WM-Kalender war das Einzelzeitfahren der Männer für den 20. September angesetzt. (sid/jW)