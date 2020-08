Salt Lake City. Nach seinen Äußerungen zu den Spielerboykotten im US-Sport wird Dell Loy Hansen, Besitzer des Major-League-Soccer-Teams Real Salt Lake, den Klub verkaufen. Das kündigte Don Garber, Commissioner der nordamerikanischen Fußballprofiliga der Männer, am Sonntag an. Demnach werde die MLS mit Hansen zusammenarbeiten, »um den Verkaufsprozess zu unterstützen«. Hansen hatte in einem Radiointerview die Entscheidung der Spieler, aus Protest gegen Polizeigewalt nicht aufzulaufen, als »respektlos« bezeichnet. MLS-Boss Garber hatte die Äußerungen von Hansen scharf verurteilt, die Liga leitete zudem Untersuchungen ein. Das Portal The Athletic hatte berichtet, Hansen sei in der Vergangenheit immer wieder durch rassistische Äußerungen aufgefallen. (sid/jW)