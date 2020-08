Russland warnt vor Einmischung in Belarus

Sergei Grits/AP/dpa Regimechangeversuch: Demonstrant der Opposition am Dienstag in Minsk

Moskau. Russland hat die Europäische Union und die USA vor einer Einmischung in Belarus und vor Sanktionen gegen sein Nachbarland gewarnt. Es dürfe während der Diskussionen über die gegenwärtige Lage in Belarus keinen Versuch geben, Druck auf die Führung in Minsk auszuüben – weder in politischer Hinsicht noch durch Sanktionen, erklärte das Außenministerium in Moskau am Dienstag.

Zuvor hatten der russische Außenminister Sergej Lawrow und US-Vize-Außenminister Stephen Biegun in Moskau über die Situation in Belarus beraten. Dort halten die Streiks und Massenproteste gegen Präsident Alexander Lukaschenko auch mehr als zwei Wochen nach der Präsidentenwahl an. Die EU und die USA haben begleitet von einer von westlichen Medien initiierten Propagandakampagne das Abstimmungsergebnis scharf kritisiert. Die eine »Revolution« anstrebende Opposition in Belarus spricht von Wahlbetrug. Die EU erkennt zudem das Wahlergebnis nicht an, da die Abstimmung weder fair noch frei gewesen sei, und droht mit Sanktionen. (Reuters/jW)