Messi schwänzt

Barcelona. Lionel Messi ist am Sonntag vormittag nicht zum obligatorischen Coronatest für die Fußballprofis des FC Barcelona erschienen. Dem Argentinier ist es somit verboten, am ersten kompletten Mannschaftstraining der Katalanen am Montag teilzunehmen. Bereits zu Beginn der vergangenen Woche hatte der 33jährige offiziell mitgeteilt, er wolle den Klub, dessen Trikot er seit 20 Jahren trägt, vorzeitig verlassen. Messis Vertrag läuft noch bis 2021. Barça pocht darauf, dass sich der Ausnahmestürmer zu spät auf seine Ausstiegsklausel berufe. (sid/jW)