CDU kritisiert Merkels Nein zu Mercosur

Berlin. Nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) laut Zweifel am EU-Handelsvertrag mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur geäußert hat, regt sich in ihrer Partei Protest. »Wir sollten das Abkommen nicht in Frage stellen«, sagte Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) der FAS. Falls die EU den ausgehandelten Vertrag scheitern lasse, würden sich die südamerikanischen Länder verstärkt China zuwenden. (dpa/jW)