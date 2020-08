DDR-Großmeister gestorben

Dresden. DDR-Schachgroßmeister Wolfgang Uhlmann ist am Montag im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Dresdener Buchdrucker und Industriekaufmann erhielt 1959 den Großmeistertitel des Weltverbands FIDE. Seine beste Plazierung in der Weltrangliste war Position acht. Von der Schacholympiade 1966 in Havanna, die er als drittbester am Spitzenbrett beendete, blieben ihm Geschenke Fidel Castros (Schachtisch) und Che Guevaras (Zigarrenkästchen). Er spielte gegen zehn Weltmeister, bezwang fünf von ihnen, darunter Bobby Fischer. Als Spezialist der Französischen Verteidigung verfasste Uhlmann vier Schachbücher. (jW)