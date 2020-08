New York. Tennisstar Serena ­Williams findet wenige Tage vor dem Start der US Open weiter nicht in die Spur. Sie unterlag im Achtelfinale der Western and Southern Open in New York der 21. der Weltrangliste, Maria Sakkari, mit 7:5, 6:7, 1:6 und schied auch bei ihrem zweiten Auftritt nach dem Restart der WTA-Tour überraschend früh aus. (sid/jW)