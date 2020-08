San Sebastian. Mit einem überaus glücklichen 1:0 über den FC Barcelona ist der VfL Wolfsburg ins Endspiel der Champions-­League-Finalrunde der Fußballfrauen in San Sebastian eingezogen. Fridolina Rolfö erzielte mit einem Abstauber in der 58. Minute das Tor des Abends. Davor und danach hatten die Katalaninnen mehr vom Spiel. »Es war ein glücklicher Sieg. Barcelona hat uns ins Laufen gebracht und viele Chancen herausgespielt, die wir so nicht zulassen wollten«, sagte Trainer Stephan Lerch. Im Finale am Sonntag trifft Wolfsburg auf den Sieger des Duells Olympique Lyon und Paris Saint-Germain. (dpa/jW)