Nichts wie weg

Barcelona. Weltfußballer Lionel Messi will den FC Barcelona nach 20 Jahren verlassen. Wie am Dienstag abend bekannt wurde, hat der 33jährige Argentinier den Verein zur Auflösung seines bis Sommer 2021 laufenden Vertrags aufgefordert. Die Anwälte des Spielers hätten dem Klub ein formales Bürofax geschickt, in dem sie den Wunsch Messis formuliert hätten, den Kontrakt einseitig aufzuheben – wodurch der Spieler ablösefrei wechseln könnte. Eine entsprechende Klausel sei zwar in seinem Kontrakt verankert, allerdings am 10. Juni abgelaufen, teilte die Nachrichtenagentur AFP mit. Der Klub sei daher der Ansicht, dass Messis Vertrag noch bis zum 30. Juni 2021 gültig ist. Es dürfte auf ein zähes Feilschen der Anwälte beider Parteien hinauslaufen: Messis Ablöse ist auf 700 Millionen Euro fixiert. In seinen 16 Profijahren beim FC Barcelona stieg »La Pulga« (der Floh), zum besten Fußballer der Welt auf. Er absolvierte 485 Ligaspiele (444 Tore) und hatte 143 Einsätze in der Champions League (115) für die Blaugrana, gewann Titel zuhauf und prägte eine Ära. Spannungen zwischen ihm und der Vereinsspitze um Präsident Josep Bartomeu zogen sich jedoch bereits durch die gesamte abgelaufene Saison. Der Ausnahmekönner hatte schon länger vor Versäumnissen bei der Kaderentwicklung und unprofessionellen Entscheidungen gewarnt. (sid/jW)