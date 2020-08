Sachsen: Linke beklagt Aufklärungsquote

Dresden. Die Linke in Sachsen beklagt eine geringe Aufklärungsquote bei rassistisch motivierter Gewalt in dem Bundesland. Neonazis müssten kaum Konsequenzen befürchten, sagte die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel am Sonntag in Dresden. »Für sie hat das Signalwirkung im Sinne von ›Macht einfach weiter‹.« Verfahren würden oft verschleppt, wie beim Neonaziüberfall in Leipzig-Connewitz im Januar 2016. Im Jahr 2015 seien 79 Prozent der Ermittlungsverfahren zu Übergriffen auf Geflüchtete und Unterkünfte für Asylsuchende ergebnislos eingestellt worden, im Jahr darauf 89 Prozent und in den beiden Folgejahren 87 beziehungsweise 81 Prozent. (dpa/jW)