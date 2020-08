Kabul. Der vom Fußballweltverband FIFA wegen sexueller Gewalt lebenslang gesperrte ehemalige afghanische Verbandspräsident Keramuddin Karim ist bei einer Razzia in der Nähe von Kabul entkommen und flüchtig. Afghanische Spezialeinheiten hatten in einem abgelegenen Tal in der Nähe der Hauptstadt versucht, den 58jährigen festzunehmen, teilte ein Sprecher der Provinz Pandschschir der Nachrichtenagentur AFP am Montag mit. Die FIFA-Ethikkommission hatte Karim am 8. Juni 2019 aufgrund mehrerer Vorwürfe lebenslang für alle fußballbezogenen Aktivitäten gesperrt. (sid/jW)