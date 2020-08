Iran: Sabotage in Atomanlage bestätigt

Teheran. Der Brand in der Atomanlage in Natanz Anfang Juli ist laut der iranischen Atomenergiebehörde durch Sabotage verursacht worden. »Die Explosion war das Ergebnis von Sabotageaktivitäten«, sagte der Sprecher der Behörde, Behrus Kamalwandi, am Sonntag im staatlichen Fernsehen. Einzelheiten würden zu gegebener Zeit bekanntgegeben. Die Atomanlage war durch das Feuer schwer beschädigt worden. (Reuters/jW)