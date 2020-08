USA: Militärvorsprung Israels bleibt

Tel Aviv. US-Außenminister Michael Pompeo hat Israel die Wahrung seines militärischen Vorsprungs in der Nahostregion zugesichert. Das sagte Pompeo am Montag bei einem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu in Jerusalem. Hintergrund ist ein möglicher Verkauf von F-35-Kampfjets der USA an die Vereinigten Arabischen Emirate. Israel will verhindern, dass andere Länder in der Region eine der israelischen ebenbürtige Luftwaffe erhalten und lehnt daher derartige Rüstungsgeschäfte ab. (dpa/jW)