Syrien: Landesweiter Stromausfall nach Explosion

Damaskus. Die Explosion einer Gaspipeline im Süden Syriens hat am Montag morgen zu einem landesweiten Stromausfall geführt. Es gebe Hinweise auf einen Terroranschlag, sagte der syrische Energieminister Ali Ghanem im staatlichen Fernsehen. Man arbeite an den Reparaturen. Viele Haushalte hätten schon wieder Strom. In der Nacht war es zwischen den Vororten Adra und Dumair nordöstlich der Hauptstadt Damaskus zu einer großen Explosion gekommen. Elektrizitätsminister Mohammed Suhair Charbutli zufolge war sie »die sechste ihrer Art, der diese Pipeline im selben Gebiet ausgesetzt war«. Die Explosion habe den Gasdruck im Kraftwerk beeinträchtigt, wodurch andere Stationen ihren Betrieb einstellen mussten, was einen landesweiten Stromausfall verursachte. Bildaufnahmen der Nachrichtenagentur SANA zeigten Großbrände in den Vororten. (dpa/jW)