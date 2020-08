Kolumbien: Erneut Massaker mit 17 Toten

Bogóta. In Kolumbien sind bei erneuten Massakern an einem Tag 17 Menschen getötet worden. Insgesamt seien in den vergangen elf Tagen 33 Morde durch bewaffnete Gruppen zu beklagen gewesen, wie die Behörden am Sonnabend mitteilten. Demnach wurden am Freitag jeweils sechs Menschen im Departement Cauca sowie in Nariño ermordet, fünf weitere in Arauca. Erst zu Wochenbeginn hatte die UNO die Zunahme tödlicher Gewalt in dem rechts regierten südamerikanischen Land verurteilt. Allein seit Jahresbeginn gab es nach ihren Angaben bereits 33 Massaker, das heißt nach UN-Definition, dass mindestens drei Menschen am selben Ort durch dieselbe Gruppe getötet werden. (AFP/jW)