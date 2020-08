Kein Fortschritt in »Brexit«-Verhandlungen

Brüssel. In den »Brexit«-Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien gibt es keine Fortschritte. »Ich verstehe einfach nicht, warum sie wertvolle Zeit verschwenden«, sagte EU-Verhandlungsführer Michel Barnier am Freitag in Brüssel. Er warnte, es blieben für die Verhandlungen nun nur noch gut zwei Monate, damit ein Abkommen noch rechtzeitig vor Jahresende durch die Parlamente ratifiziert werden könne. Die nächste Gesprächsrunde findet ab dem 7. September in London statt. (AFP/jW)