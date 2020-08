Washington. Durch die Coronapandemie könnte die Zahl der in extremer Armut lebenden Menschen um 70 bis 100 Millionen zunehmen, sagte Weltbank-Chef David Malpass am Freitag gegenüber AFP. Ursache ist laut Malpass, dass viele Menschen in der Coronakrise ihre Arbeit verlieren. Hinzu kämen unter anderem wachsende Probleme bei der Versorgung bestimmter Regionen mit Nahrungsmitteln. (AFP/jW)