USA: Biden offiziell Kandidat für Wahl

Wilmington. Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joseph Biden zieht in das Rennen ums Weiße Haus mit dem Versprechen, die Coronakrise in den Griff zu bekommen und »Amerika« wieder zu »vereinen«. »Der gegenwärtige Präsident hat Amerika viel zu lange in Dunkelheit gehüllt«, sagte Biden bei der Annahme der Nominierung in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) mit Blick auf Amtsinhaber Donald Trump. Biden tritt damit im November gegen Trump an, der kommende Woche beim Parteitag der Republikaner als Präsidentschaftskandidat nominiert werden soll. (dpa/jW)