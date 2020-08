Türkei: Museum in Moschee umgewandelt

Istanbul. Nach der heftig kritisierten Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee ist nun auch die ehemalige Chora-Kirche in Istanbul wieder ein Gotteshaus. Das 1945 zum Museum erklärte Gebäude werde für das islamische Gebet geöffnet, hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Dekret von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Im November 2019 hatte das Oberste Gericht der Türkei den Weg für die Umwandlung frei gemacht. Das Gebäude gilt als eines der wichtigsten byzantinischen Baudenkmäler Istanbuls. (dpa/jW)