Irak: USA sagen Truppenabzug zu

Bagdad. Die USA wollen ihre Truppen im Irak nach Angaben der Regierung in Bagdad innerhalb von drei Jahren abziehen. Diese Zusage habe US-Präsident Donald Trump gemacht, erklärte Iraks Regierungschef Mustafa Al-Kadhimi dem Fernsehsender Al-Iraqiya am Freitag nach einem Besuch im Weißen Haus am Vortag. »Zum ersten Mal sehe ich eine klare amerikanische Position, die die Forderungen der irakischen Regierung versteht«, sagte Al-Kadhimi. Bereits im Januar hatte das irakische Parlament den kompletten Abzug gefordert, nachdem die USA unter anderem den iranischen General Kassem Soleimani mit einem Drohnenangriff ermordet hatten. (dpa/jW)