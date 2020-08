Libyen: Waffenruhe und Wahlen angekündigt

Tripolis. In Libyen haben die Konfliktparteien eine Waffenruhe und baldige Wahlen angekündigt. Das teilten die UN-gestützte Regierung in Tripolis und das rivalisierende Parlament im Osten Libyens in getrennten Erklärungen am Freitag mit. Die UNO begrüßte die »Übereinkunft« zwischen beiden Seiten. Für Tripolis gab Regierungschef Fajes Al-Sarradsch die Vereinbarung bekannt. Eine eigene Erklärung gab Aguila Salih heraus, der Präsident der ostlibyschen Gegenregierung, die von dem General Khalifa Haftar unterstützt wird. Beide ordneten für alle Kräfte »eine sofortige Waffenruhe an. (AFP/jW)