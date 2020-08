Paris. Beim Endspiel in der Fußball-Champions-League zwischen Paris St. Germain (PSG) und Bayern München wird es am Sonntag in der französischen Hauptstadt keine Fanzonen geben. Dies teilte die Pariser Polizei der Nachrichtenagentur AFP mit. Am Mittwoch hatte Sportministerin Roxana Maracineanu die Errichtung von Fanzonen in der Hauptstadt ins Spiel gebracht. Nach dem Halbfinalsieg von PSG über RB Leipzig (3:0) war es auf der Champs-Élysées und rund um das Prinzenparkstadion zu großen Menschenansammlungen gekommen. (sid/jW)