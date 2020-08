Frauenrechtlerin in Türkei freigelassen

Diyarbakir. Ein türkisches Gericht in Diyarbakir (kurdisch: Amed) hat die Vorsitzende des Frauenhilfsvereins »Rosa«, Adalet Kaya, aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Richter gaben am Dienstag dem Einspruch der Verteidigung statt, wie die kurdische Nachrichtenagentur ANF berichtete. Kaya war Ende Mai zusammen mit anderen Aktivistinnen der kurdischen Frauenbewegung festgenommen worden. Laut ANF werde der Prozess gegen Kaya unter anderem wegen mutmaßlicher Unterstützung der in der Türkei als Terrororganisation verfolgten Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im September eröffnet. (jW)