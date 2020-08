Börsenwert von Apple explodiert

New York. Der Multi Apple Inc. hat am Mittwoch als erstes US-Unternehmen einen Börsenwert von zwei Billionen (2.000 Milliarden) US-Dollar erreicht. In New York notierten die Papiere des I-Phone-Herstellers bei 468,34 Dollar (umgerechnet knapp 394 Euro). Der Wert aller Aktien des Konzernmolochs stieg damit über die symbolträchtige Zwei-Billionen-Marke. Erst 2018 hatte die Marktkapitalisierung von Apple den Wert von einer Billion Dollar übersprungen.

Die Verdopplung innerhalb von zwei Jahren macht auch deutlich, wie extrem groß der Anlagenotstand für riesige Geldvermögen inzwischen weltweit ist. Hinzu kommt, dass in der Coronakrise gerade die übermächtigen US-Giganten wie Apple, Amazon, Facebook oder Google (Alphabet) ihre Umsätze deutlich steigern konnten, während weite Teile der Wirtschaft ums Überleben kämpfen. (AFP/jW)