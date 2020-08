China gegen Iran-Sanktionen der USA

Beijing. China hat die Pläne der USA verurteilt, alle UN-Sanktionen gegen den Iran aus Zeiten vor dem Wiener Atomabkommen wieder aktivieren zu wollen. »China ist entschieden gegen die einseitigen Sanktionen, die die Vereinigten Staaten anderen Ländern auferlegen«, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Beijing am Donnerstag. China fordere die USA nachdrücklich auf, sich an die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates zu halten. Washington hätte nicht das Recht, Sanktionen wieder einzusetzen, weil die USA zuvor von dem Abkommen zurückgetreten seien, so der Sprecher weiter. Dies sei die Position der überwiegenden Mehrheit der Mitglieder des Sicherheitsrates und auch der breite Konsens der »internationalen Gemeinschaft«. Die USA hatten zuvor angekündigt, die Wiedereinsetzung aller UN-Sanktionen aus Zeiten vor dem Deal erzwingen zu wollen. Die Trump-Regierung war 2018 aus dem Atomabkommen ausgestiegen. (dpa/jW)