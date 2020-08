Iran setzt Schiff der VAE fest

Teheran. Das Außenministerium in Teheran teilte am Donnerstag mit, man habe am Montag ein Schiff der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) aufgebracht und die Besatzung festgesetzt, nachdem es in Hoheitsgewässer des Iran eingedrungen sei. Zudem hätten die VAE am selben Tag zwei iranische Fischer getötet. Laut iranischer Darstellung bedauerten die VAE den Vorfall und hätten schriftlich Bereitschaft zur Zahlung einer Entschädigung zugesichert. (Reuters/jW)