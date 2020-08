Deutsche Exporte in die USA eingebrochen

Berlin. Die deutsche Wirtschaft macht laut Deutschem Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in China schon wieder gute Geschäfte, schwächelt aber im Handel mit den USA. »China ist eher die positive Ausnahme«, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier am Donnerstag. Im Juni sei das Vorjahresniveau fast schon wieder erreicht worden. In die USA seien die Ausfuhren aus der BRD hingegen im Juni um 21 Prozent eingebrochen. Für das Gesamtjahr könne es hier ein Minus von knapp 20 Prozent geben. (Reuters/jW)