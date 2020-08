Opel will Firmenzentrale verkaufen

Hamburg. Opel will im Zuge seines Kürzungskurses größere Teile seines Werksgeländes in Rüsselsheim veräußern. Darunter ist einem Medienbericht zufolge neben Parkplatzflächen und einem großen Gelände am Fluss auch das Gebäude der Firmenzentrale, das den Namen des Unternehmensgründers Adam Opel trägt. An der Umsetzung der Verkaufspläne werde bereits gearbeitet, berichtete die Wirtschaftswoche am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Ein Sprecher der PSA-Tochter sagte, Ziel sei es, »eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Aufstellung an allen unseren Standorten« zu erreichen. Das Gelände am Standort Rüsselsheim sei überproportional groß. »Noch vor drei Jahren war unser Werksgelände größer als das Fürstentum Monaco.« (Reuters/jW)