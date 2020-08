Barcelona. Der Niederländer Ronald Koeman soll als Trainer den FC Barcelona aus der Krise holen. Der frühere Vereinsprofi werde einen Zweijahresvertrag unterzeichnen, teilte der spanische Verein am Mittwoch mit – nur fünf Tage nach dem 2:8-Debakel im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern. »Bienvenido a Casa! Koeman« (Willkommen daheim!), twitterte der Klub. »Wir wissen, wie er ist und wie er denkt. Er kennt die Philosophie des Klubs sehr gut, und er glaubt an den Stil von Barça. Deshalb ist er der Auserwählte«, sagte Klubpäsident Josep Bartomeu bereits am Dienstag abend im TV-Sender des Vereins. Der bisherige niederländische Nationaltrainer tritt die Nachfolge von Quique Setién an, der am Montag nach gut sieben Monaten im Amt entlassen worden war. Die Katalanen hatten eine »umfassende Umstrukturierung des ersten Teams« angekündigt, auch der bisherige Sportdirektor Éric Abidal hatte am Dienstag seinen Posten räumen müssen. (dpa/jW)