Brüssel gegen Wiens Glyphosat-Verbot

Wien. Die EU-Kommission untersagt Österreich, den Einsatz des Ackergifts Glyphosat zu verbieten. Das geht aus einer EU-Stellungnahme zu einem österreichischen Gesetzentwurf hervor, wie das Landwirtschaftsministerium in Wien am Mittwoch mitteilte. Das Parlament in Wien hatte das Verbot im vergangenen Sommer beschlossen. Das Gesetz war unter anderem wegen eines Formfehlers aber nicht wie geplant Anfang 2020 in Kraft getreten. In der EU war die Zulassung von Glyphosat 2017 um fünf Jahre verlängert worden. Die Internationale Agentur für Krebsforschung schätzte es als wahrscheinlich krebserregend ein. (dpa/jW)