Nigeria: Dschihadisten nehmen Geiseln

Kano. Im Nordosten Nigerias haben Dschihadisten nach Angaben aus Einsatzkreisen Hunderte Zivilisten als Geiseln genommen. Die mutmaßlichen Mitglieder der Miliz »Islamischer Staat in Westafrika« (­ISWAP) hätten am Dienstag nachmittag die Stadt Kukawa überfallen, bestätigten Einsatzkreise am Mittwoch gegenüber AFP. Sie hätten »Hunderte Zivilisten als Geiseln genommen«.Die Bewohner hatten demnach zwei Jahre lang in Flüchtzlingscamps in der Hauptstadt des Bundesstaats Borno, Maiduguri, vor der Gewalt in der Region des Tschad-Sees Zuflucht gesucht und waren erst Anfang August zurückgekehrt. (AFP/jW)