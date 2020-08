Libanon: Erneuter Coronalockdown

Beirut. Im Libanon haben die Behörden angesichts eines Anstiegs der Coronaneuinfektionen einen erneuten Lockdown angekündigt. Von Freitag an soll zwei Wochen lang eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft treten, wie das libanesische Innenministerium am Dienstag mitteilte. Von den Maßnahmen ausgenommen werden die Aufräumarbeiten in Beirut, wo am 4. August bei Explosionen mehr als 170 Menschen ums Leben kamen und Tausende verletzt wurden. Die landesweiten Ausgangssperren sollen zwischen 18 Uhr und 6 Uhr gelten. Einkaufszentren müssen wieder schließen, Restaurants dürfen Essen nur noch liefern. Öffentliche Versammlungen werden verboten. (AFP/jW)