Bund stützt Veranstalter von Livemusik

Berlin. Im Rahmen des Milliardenpakets zur Stützung der Kulturszene in der Coronakrise fördert der Bund Musikfestivals und Livemusikveranstalter mit bis zu 80 Millionen Euro. Insgesamt seien rund 150 Millionen Euro für die Musikbranche vorgesehen, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Weitere Hilfen für Clubs und Livemusikspielstätten, Musikverlage und Musikfachhandel seien geplant. Musikfestivals können bis zu 250.000 Euro erhalten, Veranstalter von Livemusikprogrammen bis zu 800.000 Euro. (dpa/jW)