An Minsk festhalten

Riga. Lettland will die Eishockey-WM 2021 nicht länger gemeinsam mit Belarus austragen. Angesichts der Situation dort habe man sich dazu entschlossen, Gespräche mit dem Weltverband aufzunehmen. Die Meisterschaft solle von Minsk in ein anderes Land verlegt werden, Riga jedoch Kogastgeber bleiben, teilte Ministerpräsident Krisjanis Karins am Montag mit. Der internationale Verband IIHF gab daraufhin bekannt, vorerst noch an den Austragungsorten festhalten zu wollen. (sid/jW)