Kolumbien: UN-Mission verurteilt Massaker

Bogotá. Die UN-Mission in Kolumbien hat eine Zunahme tödlicher Gewalt in dem südamerikanischen Land verurteilt. Alleine in diesem Jahr habe sie bereits 33 Massaker dokumentiert, hieß es in einem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht. Die UN-Mission, die die Umsetzung des 2016 geschlossenen Friedensvertrages mit der FARC-Guerilla überwachen soll, untersucht nach eigenen Angaben zudem den Tod von 97 Menschenrechtsaktivisten im selben Zeitraum. Alleine in der vergangenen Woche seien 13 Menschen bei zwei Massakern getötet worden. (AFP/jW)