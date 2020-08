Auftakt 2020/21

Marseille. Coronafälle bei Olympique Marseille gefährden das Saisoneröffnungsspiel der ersten französischen Fußballliga. Drei Mitarbeiter aus dem direkten Umfeld der Mannschaft wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet, teilte der Klub mit. Der Auftakt gegen AS Saint-Étienne ist für Freitag angesetzt. Nach dem Abbruch der vergangenen Spielzeit startet die Ligue 1 am Wochenende als erste europäische Topliga in die Saison 2020/21. (sid/jW)