»FC Europa League«

Köln. Das erste Halbfinale der Europa League gewann der FC Sevilla am Montag abend in Köln 2:1 (1:1) gegen Manchester United. Die Briten waren die bessere Mannschaft, die Andalusier abgezockter. Am Freitag steht Sevilla zum sechsten Mal binnen 14 Jahren im Finale der Europa League, alle fünf bisherigen Endspiele wurden gewonnen. Aus 25 der letzten 26 Europa-League-Duelle gingen die Spanier als Sieger hervor. (dpa/jW)