Frankreich: Mehr als 3.000 Neuinfektionen

Paris. Frankreich hat am Sonntag den zweiten Tag in Folge mehr als 3.000 Ansteckungen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden verzeichnet. Wie die französischen Gesundheitsbehörden mitteilten, wurden 3.015 Neuinfektionen gemeldet, etwas weniger als die 3.310 am Samstag – die höchste Zahl an Ansteckungen seit Mai. (AFP/jW)