USA und Russland verhandeln über Rüstungskontrolle

Wien. Die USA und Russland haben eine neue Gesprächsrunde über die Kontrolle der atomaren Rüstung begonnen. In Wien trafen sich am Montag der US-Sonderbeauftragte für Abrüstungsfragen, Marshall Billingslea, und der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow. Die Gespräche sollen an diesem Dienstag fortgesetzt werden. Über die Chance auf eine schnelle Einigung hatte Russland sich am Sonntag noch skeptisch gezeigt. Er sehe noch erhebliche Diskrepanzen, sagte Rjabkow der Agentur Interfax. Die Gespräche finden ein halbes Jahr vor Ablauf des »New Start«-Abkommens statt, des letzten verbliebenen Vertrags über die Kontrolle von Atomwaffen beider Länder. Das Abkommen begrenzt die russischen und amerikanischen Nukleararsenale auf je 800 Trägersysteme und 1.550 einsatzbereite Atomsprengköpfe. (dpa/jW)