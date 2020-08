Bericht: Kinderkurheime in BRD von Nazis geleitet

Mainz. In der Bundesrepublik sind offenbar mehrere Kinderkurheime von ehemals hochrangigen Nazis geleitet worden. Das ergaben Recherchen des ARD-Politikmagazins »Report Mainz«, wie der SWR am Montag auf seiner Internetseite berichtete. Genannt werden das Heim »Mövennest« auf der Nordseeinsel Borkum, das Heim »Seeschloß« im schleswig-holsteinischen St. Peter-Ording und das Kinderkurheim »Schönsicht« im bayerischen Berchtesgaden. In den Einrichtungen wurden dem Bericht zufolge Kinder systematisch gequält. Gegenüber dem Magazin sicherte der Vorsitzende der Sozialministerkonferenz, Manfred Lucha, eine Aufarbeitung der Fälle zu. »Da darf es kein Staatsversagen geben«, so Lucha. (jW)