Como. Belgiens Wunderfahrer Remco Evenepoel flog in der Lombardei kopfüber von einer Brücke, Maximilian Schachmann wurde von einem Auto über den Haufen gefahren: Zehn Tage nach dem Horrorunfall von Fabio Jakobsen gab es am Wochenende wieder extreme Unfälle im Profiradsport. Jakobsens Teamkollege Evenepoel rammte bei der Lombardei-Rundfahrt auf einer halsbrecherischen Abfahrt von der Muro di Sormano den ungesicherten Vorsprung einer Brückenmauer, stürzte fast zehn Meter tief in eine Schlucht und kam mit einem Beckenbruch glimpflich davon. Der zuletzt starke Berliner Schachmann erlitt bei dem Traditionsrennen einen Schlüsselbeinbruch. Eine Autofahrerin räumte ihn kurz vor dem Ziel auf der nicht ausreichend gesicherten Strecke ab, die Polizei ermittelt. Der deutsche Routinier Tony Martin stellte die Frage: »Was muss noch alles passieren, bis sich etwas ändert?« (sid/jW)