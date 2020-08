Schneller Staatsausstieg bei Curevac gefordert

Berlin. Der Chef der Monopolkommission, Achim Wambach, setzt sich einem Zeitungsbericht zufolge für einen schnellen Ausstieg des Staates beim Impfstoffhersteller Curevac ein. »Der Steuerzahler ist jetzt an einem Unternehmen beteiligt, das an der US-Technologiebörse Nasdaq notiert ist und dessen Wert sehr volatil ist«, sagte Wambach der Rheinischen Post laut Meldung vom Sonntag. »Diese Beteiligung mag in der Krise zu begründen sein, sollte aber nach der Krise auch wieder zügig beendet werden.« Das Tübinger Biotechunternehmen hatte am Freitag erfolgreich sein Debüt an der Nasdaq gefeiert. (Reuters/jW)