Eine Theorie

Potsdam. Auch Fußballfans aus Potsdam bekommen zur Zeit die Konsequenzen der relativistischen Extremismustheorie zu spüren. In einer parlamentarischen Anfrage vom Dienstag bezichtigen die Brandenburger AfD-Fraktionsmitglieder Andreas Kalbitz und Lars Schieske die Anhängerschaft von SV Babelsberg 03 des »Linksextremismus«. Sie fragen u. a., ob Fangruppierungen des Vereins vom Verfassungsschutz des Landes beobachtet würden und Präventionsprogramme geplant seien. Kontakte Babelsberger Fans zu linken Anhängern des Hamburger Klubs FC St. Pauli und von BSG Chemie Leipzig sowie die Mitgliedschaft von Isabelle Vandre, 03-Vorstandsmitglied und Landtagsabgeordnete (Die Linke), in der vom Verfassungsschutz beobachteten »Roten Hilfe« werden als Beweis der »linksextremen« Tendenzen angeführt. Der jüngst im Zuge einer Auseinandersetzung mit dem Bundesvorstand aus der AfD ausgeschlossene Kalbitz und seine extrem rechten Fraktionskollegen versuchen offenkundig wieder in die Offensive zu kommen und sich als entschiedene Streiter gegen Antifaschisten zu profilieren. (jW)